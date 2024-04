Κόσμος

Βρετανία: Αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας αναχαίτισαν ιρανικά drone

Τι αναφέρουν τα βρετανικά δημοσιεύματα για τις επιχειρήσεις της πολεμικής αεροπορίας.

Τέσσερα συνολικά αεροσκάφη τύπου Typhoon FGR4 απογειώθηκαν από το Ακρωτήρι για να ενισχύσουν την άμυνα του Ισραήλ κατά της ιρανικής επίθεσης το βράδυ του Σαββάτου. Αυτό υποστηρίζουν βρετανικά δημοσιεύματα, τα οποία σημειώνουν ότι βασική αποστολή των Βρετανικών αεροσκαφών ήταν να καλύψουν τις θέσεις των αμερικανικών αν και τους δόθηκε το πράσινο φως από την πολιτική ηγεσία να καταρρίψουν και drone, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, στην Μεγάλη Βρετανία, Ισαάκ Καριπίδης.

Η εφημερίδα Daily Telegraph εκτιμά ότι τα αεροσκάφη της RAF κατέρριψαν μεταξύ 10 με 20 Ιρανικά drone. Καμία από τις παραπάνω πληροφορίες δεν επιβεβαιώνεται, μέχρι στιγμής, από επίσημες κυβερνητικές πηγές.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, δήλωσε την Κυριακή 14 Απριλίου, ότι μαχητικά αεροσκάφη της RAF κατέρριψαν «αριθμό» ιρανικών drone χωρίς να διευκρινίσει τον ακριβή τους αριθμό. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας οι αεροπορικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας. Αυτή ήταν η πρώτη «αποστολή εναέριας μάχης» της RAF από τον πόλεμο των Φώκλαντ πριν από 42 χρόνια.

Η επιχείρηση ήταν πολύ καλά οργανωμένη και οι πιλότοι της RAF που συμμετείχαν σε αυτήν, ήταν έμπειροι, είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων και βρίσκονταν σε επιφυλακή.

Την Παρασκευή συνεδρίασε η επιτροπή εκτάκτων καταστάσεων Cobra υπό την προεδρία του βρετανού πρωθυπουργού. Σε αυτήν συμμετείχαν εκτός των άλλων ο υπουργός εξωτερικών λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον και ο υπουργός Άμυνας Γκραν Σαπς. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στην συνεδρίαση αυτή πάρθηκαν οι τελικές αποφάσεις για το ακριβή ρόλο που θα έπαιζε το Ηνωμένο Βασίλειο στην ενίσχυση της άμυνας του Ισραήλ. Φαίνεται ότι σημαντικές πληροφορίες είχε συγκεντρώσει η βρετανική βάση στη Δεκέλεια όπου οι βρετανοί διατηρούν «σταθμό ακρόασης» που καλύπτει τη Μέση Ανατολή.

Αργότερα ενημερώθηκε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σερ Κιρ Στάρμερ.

Είναι δεδομένο πλέον ότι η Βρετανία έχει εμπλακεί ενεργά στην σύγκρουση της Μέσης Ανατολής και αυτό αν μη τι άλλο την στοχοποιεί ακόμη περισσότερο από διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις όπως είναι ο ISIS, επισημαίνουν οι αναλυτές

Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν αναμένεται η τοποθέτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ σήμερα στο βρετανικό κοινοβούλιο με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει οι βρετανικές αρχές να αυξήσουν το επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατική απειλή στη χώρα.

