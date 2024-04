Υγεία - Περιβάλλον

ΕΑΔ: Εμφύτευση μαλλιών σε ιατρείο από ανειδίκευτους

Σωρεία παρατυπιών εντοπίστηκε σε αφροδισιολογικό και δερματολογικό ιατρείο στην Αττική, κατόπιν ελέγχου από στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Αφροδισιολογικό και δερματολογικό ιατρείο στην Αττική διενεργούσε παράνομα εμφύτευση μαλλιών με προσωπικό που δεν είχε σχέση με το αντικείμενο, ενώ τις εργασίες έκαναν απουσία του επιστημονικά υπεύθυνου οι εργαζόμενοι που στερούνταν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Κατόπιν καταγγελίας κλιμάκιο επιθεωρητών – ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετέβη στο συγκεκριμένο πολυιατρείο όπου και διαπίστωσε τις παραβάσεις.

Συγκεκριμένα στο δερματολογικό ιατρείο, διενεργούνταν μεταμοσχεύσεις μαλλιών από μη εξειδικευμένο προσωπικό, κατά παρέκκλιση σχετικών Αποφάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚεΣΥ)

Το ίδιο ιατρείο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία τού επιστημονικά υπεύθυνου δερματολόγου- αφροδισιολόγου κατά παρέκκλιση της Βεβαίωσης Λειτουργίας Ιδιωτικού Δερματολογικού- Αφροδισιολογικού Ιατρείου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στην οποία αναφέρεται ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος θα πρέπει να παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τού φορέα και σε περίπτωση απουσίας του δεν θα λειτουργεί το δερματολογικό- αφροδισιολογικό ιατρείο. Ο επιστημονικά υπεύθυνος δερματολόγος- αφροδισιολόγος εργαζόταν στην εταιρεία με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Επιπλέον, τις νοσηλευτικές υπηρεσίες παρείχε εργαζόμενος/η που δεν διέθετε άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να ασκήσει τις κατά νόμο διοικητικές και πειθαρχικές αρμοδιότητές του, καθώς και στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή.

