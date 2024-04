Οικονομία

ΕΣΗΕΑ: 24ωρη απεργία την Τρίτη

24ωρη απεργία κήρυξαν οι συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Με κοινή απόφαση της ΠΟΕΣΥ, της ΠΟΣΠΕΡΤ, της ΠΟΕΠΤΥΜ και της ΕΤΗΠΤΑ προκηρύσσεται απεργία όλων των δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά) στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΕΡΤ, ΓΓΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΟΤΑ, Γραφεία Τύπου και site, από τις 5 το πρωί της 16 ης Απριλίου 2024 έως τις 5 το πρωί της 17ης Απριλίου 2024, συμμετέχοντας με όλους τους εργαζόμενους της χώρας στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που έχει κηρύξει η ΓΣΕΕ.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Οι Ομοσπονδίες διαπιστώνουν για πολλοστή φορά, την άρνηση εκ μέρους των εργοδοτών να προχωρήσουν σε κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, η οποία έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους να αμείβονται με πενιχρές αποδοχές, που δεν επαρκούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις οικογενειακές και προσωπικές τους ανάγκες, την αυξανόμενη ακρίβεια, η οποία εξαφανίζει τα εισοδήματα των οικογενειών.

Παράλληλα, όχι μόνο οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, αλλά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, βιώνουμε μια σειρά αλλεπάλληλων εκρηκτικών αυξήσεων, οι οποίες δημιουργούν μία ασφυκτική κατάσταση για τις οικογένειες που βλέπουν τα εισοδήματα και τους πόρους τους ουσιαστικά να εκμηδενίζονται.

Διατρανώνουμε τη διαμαρτυρία μας για τη συνεχιζόμενη και διαρκώς αυξανόμενη πίεση εις βάρος της δημοσιογραφίας και των δημοσιογράφων, και τελικά εις βάρος της αξιόπιστης και ελεύθερης ενημέρωσης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούμε:

ΣΣΕ σε όλα τα ΜΜΕ τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ πρέπει να πάψουν επιτέλους να είναι όμηροι άναρχων εργασιακών συνθηκών και πολύ χαμηλών αμοιβών. Επισημαίνεται ότι στην πρόσφατη οδηγία της ΕΕ για «επαρκείς κατώτατους μισθούς», καλούνται τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να καλύπτονται από αυτές το 80% των εργαζομένων. Η ενημέρωση είναι αγαθό και δημοκρατική εγγύηση και οι υπηρέτες της διεκδικούν την επαγγελματική και εργασιακή τους αξιοπρέπεια.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που εξανεμίζει τους μισθούς και οδηγεί τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση.

Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας.

Εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης για την προστασία των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ενημέρωση με αξιοπιστία και πλουραλισμό.

Ασφάλεια στις μετακινήσεις των πολιτών και στους εργασιακούς χώρους.

Η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η επαναφορά του συλλογικού εργασιακού δικαίου είναι υπεράσπιση των αρχών της Δημοκρατίας, της Ισότητας, της Δικαιοσύνης, με απώτερο σκοπό την Ελευθεροτυπία, την αξιόπιστη κι ελεύθερη Ενημέρωση, με κανόνες δεοντολογίας, αξιοπιστίας και πλουραλισμού.

Οι Ομοσπονδίες καλούν τα μέλη τους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία, τα αιτήματα της οποίας αφορούν όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

