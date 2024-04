Πολιτική

Ευρωεκλογές – Νέα Αριστερά: Ανακοινώθηκαν 18 νέες υποψηφιότητες

Δείτε αναλυτικά τα ονόματα των υποψηφίων που εγκρίθηκαν από το Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό.

Τις υποψηφιότητες ακόμη 18 μελών της, για τις προσεχείς Ευρωεκλογές, ανακοίνωσε η Νέα Αριστερά.

Οι υποψηφιότητες οι οποίες εγκρίθηκαν από το Μεταβατικό Πανελλαδικό της Συντονιστικό, είναι κατά αλφαβητική σειρά, οι εξής:

Ζωή Ακριβούλη Οικονομολόγος, Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Λάρισας

Μαρία Γιαννακάκη Ιστορικός-Διεθνολόγος

Γιάννης Καλομενίδης Καθηγητής Πνευμονολογίας. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Νοσοκομείο "Ο Ευαγγελισμός"

Φιλήμων Καραμήτσος Δημοσιογράφος

Αλίκη Κατσαρού Αρχειονόμος & Βιβλιοθηκονόμος - MA Πολιτισμική Κληρονομιά, ελεύθερη επαγγελματίας

Δήμητρα Κεραμυδά Δικηγόρος αφιερωμένη στην κοινωνικά προσανατολισμένη υπερασπιστική δικηγορία

Ανδρέας Κονταράκης Αιθουσάρχης, διανομέας ταινιών

Νάντια Κουλουμπή Γιατρός-ενδοκρινολόγος

Αθανασία Κυμιγκέλη Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών / Ελεγκτής Είσπραξης της ΑΑΔΕ

Πέτρος Λυμπεράκης Δρ Οικολογίας. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ)

Νικήτας Μυλόπουλος Καθηγητής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Όλγα Νάσση Ανθρωπολόγος

Άκης Σακισλόγλου Δημοσιογράφος

Ινώ Σιώζου Ειδική σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και περιβάλλοντος

Γιώργος Σταθάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου, πρ. Υπουργός

Νίκος Φίλης Δημοσιογράφος, πρώην βουλευτής και υπουργός Παιδείας

Πέτρος Φιλίππου πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Κατερίνα Φλώρου Υποψήφια Διδακτόρισσα, εργαζόμενη με μπλοκάκι

