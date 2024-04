Κοινωνία

Σε απεργιακο κλοίο η χώρα

Ποιοι κλάδοι απεργούν και ποιοι εργάζονται. Τι γίνεται με τα μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σε απεργιακό κλοιό σήμερα Τετάρτη η χώρα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας την οποία προκήρυξε η ΓΣΕΕ ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και προστασία του εισοδήματος από την ακρίβεια.

Δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και ΕΣΥ

Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις α’ και β’ βαθμού. Ανάμεσά τους οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας. Στο χορό των απεργιών και η ΕΙΝΑΠ που εκπροσωπεί τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές ΕΣΥ της Αθήνας και του Πειραιά, όπου φυσικά θα παρέχονται κανονικά οι υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών, εφημεριών και προσωπικού ασφαλείας.

Αστικές συγκοινωνίες και ταξί

1. Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ (αστικά λεωφορεία κάθε είδους) και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ (τρόλει) σε ανακοινώσεις τους, αναφέρουν ότι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας:

από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09.00, με σταδιακή αποκατάσταση μέχρι και τις 10.00 , και

, και από τις 21.00 έως τη λήξη της βάρδιας, με αναχώρηση των τελευταίων δρομολογίων ήδη από τις 20.00 .

Τις υπόλοιπες ώρες (09.00-21.00) τα οχήματα θα κυκλοφορούν κανονικά. Κανονικά θα κυκλοφορήσουν εξάλλου σε όλη τους τη βάρδια, τα λεωφορεία υπεραστικών ΚΤΕΛ τα οποία με ανάθεση, πραγματοποιούν αστικά δρομολόγια του λεκανοπεδίου.

2. Μέσα σταθερής τροχιάς: Το ΣΕΛΜΑ (Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθήνας), σε συνεδρίαση του, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να μετέχει στην 24ωρη γενική απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ, για την Τετάρτη 17 Απριλίου. SOS ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΗΘΟΥΝ. Όσον αφορά τον προαστιακό σιδηρόδρομο:

Στο τμήμα Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς θα πραγματοποιηθούν μόνο τα δρομολόγια με κωδικούς αριθμούς 1206, 1207, 1222, 1223, 1230 και 1231.

Στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς: 1300, 1305, 1318, 1323, 1326 και 2301. Τα δρομολόγια 2302 και 2304 θα πραγματοποιηθούν από τον Πειραιά μέχρι και τα Άνω Λιόσια με τρένο και από τα Άνω Λιόσια μέχρι και το Κιάτο με λεωφορεία.

3. Στάση εργασίας από τις 05.00 έως και τις 15.00 ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών ΤΑξί (ΣΑΤΑ).

Τρένο, υπεραστικό λεωφορείο, πλοίο και αεροπλάνο

1. H Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Σιδηροδρόμων και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (τρένο), αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της στην απεργία. Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train θα πραγματοποιήσει κανονικά με προσωπικό ασφαλείας, τα δρομολόγια με τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς:

Στο τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα: 52, 53, 56 και 57.

Στο τμήμα Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα: 1532, 1535, 1550, 1553, 2530 και 2533. Παράλληλα, το δρομολόγιο 2534 θα εκτελεστεί από την Αθήνα μέχρι και τις Αφίδνες (Κιούρκα) με τρένο και στο τμήμα Αφίδναι – Χαλκίδα με λεωφορείο. Το δρομολόγιο 2539 στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη θα εκτελεστεί με λεωφορείο.

Στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς: 1300, 1305, 1318, 1323, 1326 και 2301. Τα δρομολόγια 2302 και 2304 θα πραγματοποιηθούν από τον Πειραιά μέχρι και τα Άνω Λιόσια με τρένο και από τα Άνω Λιόσια μέχρι και το Κιάτο με λεωφορεία.

Στο τμήμα Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Λάρισα: 1591, 1592, 2593, 2594, 1597 και 1598.

2. Κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ.

3. Δεμένα παραμένουν ήδη από τις 00.01 το βράδυ της Τρίτης τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας, διότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε τη συμμετοχή της στην απεργία. Στις 00.00 της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη, τα πλοία θα αποπλεύσουν κανονικά.

Πορείες και αποκλεισμός του κέντρου

Παράλληλα, κλειστό θα παραμείνει το κέντρο για την πραγματοποίηση της απεργιακής συγκέντρωσης, η οποία αναμένεται να διοργανωθεί από τη ΓΣΕΕ στην Πλατεία Κλαυθμώνος περίπου στις 11.00 . Χωριστή απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες μετέχουν στο Πανεργατικό Αγωνιστικό ΜΕτωπο (ΠΑΜΕ), στις 10.30 στην Πλατεία Συντάγματος. Για τις 09.30 περίπου, έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω προ-συγκεντρώσεις, οι οποίες μετά από πορεία στην οδό Σταδίου, θα φτάσουν, άλλες στην Κλαυθμώνος και άλλες στο Σύνταγμα:

Στην Πλατεία Κάνιγγος: Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Στην Πλατεία Ομονοίας: ΠΑΜΕ, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, Μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής.

Στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών: Ομοσπονδίες και Σωματεία εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, Σύλλογοι Φοιτητών, Σύλλογοι εργαζομένων και καταρτιζομένων στην επαγγελματική κατάρτιση, αριστερα κόμματα και οργανώσεις

Έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας: οι ομοσπονδίες και τα σωματεία των συνταξιούχων.

Στον Πειραιά και συγκεκριμένα έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ, οι συνδικαλιστικές ργανώσεις των ναυτικών.

