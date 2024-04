Κόσμος

Χιλή: Η στιγμή της διάσωσης ζευγαριού από χιονισμένα βουνά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερις μέρες αγωνίας πέρασε το ζευγάρι που είχε χαθεί μέσα στα χιονισμένα βουνά.

-

(εικόνα αρχέιου)

«Η αστυνομία της Χιλής έσωσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που χάθηκε σε μια χιονισμένη οροσειρά στην περιοχή Ατακάμα», δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το ζευγάρι και τα σκυλιά τους διασώθηκαν από τις αρχές την τέταρτη μέρα που χάθηκαν στην κοινότητα του Άλτο ντελ Κάρμεν, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ατακάμα, Χόρχε Μουνόζ Σότο. «Ήταν μια εναέρια διάσωση στον τομέα της υψηλής οροσειράς στο Άλτο ντελ Κάρμεν. Ο στόχος ήταν η ανάκτηση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που επρόκειτο να περάσει την τέταρτη νύχτα του (στα βουνά) υπό επισφαλείς συνθήκες λόγω της χιονοθύελλας στον τόπο και της μηδενικής συνδεσιμότητας σε επίγειους δρόμους (που απέτρεψε μια επίγεια) διάσωση» ανέφερε.

Μια σφοδρή χιονοθύελλα που εμποδίζει την ορατότητα και τους δρόμους άφησε το ζευγάρι σε επισφαλείς συνθήκες, πρόσθεσε.





Πηγή: Reuters

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα - Σκρέκας: Αρνί έως 10 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ

Ευρωεκλογές - Κασσελάκης: Περιοδεία σε 27 νησιά για 10 ημέρες

Αγρίνιο: 15χρονη χτυπούσε την αδερφή της μέχρι να λιποθυμήσει