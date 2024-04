Κοινωνία

Τέμπη - Νίκος Πλακιάς: Ο σταθμάρχης ήταν με ιερόδουλη μέσα στο σταθμαρχείο τη μοιραία νύχτα (βίντεο)

Μια καταγγελία - "βόμβα" έκανε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας δίδυμων κοριτσιών και θείος της κοπέλας που “έφυγαν” το μοιραίο βράδυ στα Τέμπη.

«Το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας των Τεμπών, ο Σταθμάρχης, ήταν με ιερόδουλη μέσα στο Σταθμαρχείο», ανέφερε στο FOCUSFM ο κ. Πλακιάς.

«Δεν έγινε κανένα μπάζωμα στα Τέμπη, για να τους μπερδέψουμε το είπαμε»

Ο Νίκος Πλακιάς, με αναρτήσεις του στο X (Twitter) τις τελευταίες ημέρες, απαντά στα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του για τα αποκαλύπτει πως στα Τέμπη «δεν υπήρχε κανένα μπάζωμα μιας και δεν κουβαλήσανε εκεί χώματα η αλλα υλικά αυτη είναι η λέξη μπάζωμα».

Όπως λέει «εκεί έγινε ξεμπάζωμα δηλαδή πήραν γύρω στα 1500 κυβικά χώματα ,συν τα αλλα που μεταφέραν στο κουλούρι μαζί με τα βαγόνια ,και αλλα υλικά και τα μεταφέραν στην μάντρα έξω από την Λαρισα» και προσθέτει:

«Την λέξη μπάζωμα την χρησιμοποιήσαμε για να τους μπερδέψουμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να κάνουμε την έρευνα χωρίς να τους έχουμε στα πόδια μας για τυχών τρικλοποδιές.

»Αυτοί νόμιζαν με τι λέξη μπάζωμα ότι εννοούσαμε την πίσσα που ρίξανε εκεί και την διαμόρφωση του χώρου με το εκκλησάκι και ότι από κάτω υπήρχαν στοιχεία που μας απέκρυβαν».

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Και για να κλείσω με τις απαντήσεις προς τον Πρωθυπουργό

Καταρχήν πρέπει να απολύσει όλους τους επικοινωνιολόγους του και όσους τον συμβουλεύουν για το θέμα των #Τεμπη_έγκλημα

Για το περιβόητο μπάζωμα μιλαω

Λοιπόν δεν υπήρχε κανένα μπάζωμα μιας και δεν κουβαλήσανε εκεί χώματα… pic.twitter.com/YARIVgcLqv — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) April 12, 2024





