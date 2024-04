Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι – Μητέρα Κυριακής στον ΑΝΤ1: Το “Νινάκι” μου περιμένει δικαίωση

Η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, του τελευταίου θύματος γυναικοκτονίας, μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, η οποία μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

«Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται, ώστε να αναπαυθεί η ψυχή του παιδιού μου. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για την αμέριστη συμπαράσταση και τους παρακαλώ να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη της Κυριακής μου.

Εύχομαι καμία άλλη μάνα στον κόσμο να μην περάσει αυτό που περνώ εγώ. Έχει ξεριζωθεί η ψυχή μου. Δεν θα ησυχάσω ούτε εγώ, ούτε η ψυχή της κόρης μου. Το νινάκι μου περιμένει δικαίωση», είπε η μητέρα της 28χρονης.

Η δήλωσή της έρχεται μόλις λίγα 24ώρα μετά τη δημοσιοποίηση νέου βίντεο ντοκουμέντο, από τον ΑΝΤ1, στο οποίο φαίνεται η στιγμή της γυναικοκτονίας μπροστά στη φρουρά του Αστυνομικού Τμήματος.

Ερωτήματα προκάλεσε το γεγονός ότι, λείπουν στιγμιότυπα από το βίντεο, καθώς φαίνεται η άτυχη κοπέλα να μιλά στο τηλέφωνο, να προχωρά μπροστά από τη φρουρά και αμέσως μετά φαίνεται η πέμπτη και τελευταία θανατηφόρα μαχαιριά. Για τα όσα δείχνει το βίντεο έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η δικηγόρος της οικογένειας εξέφρασε την απορία στις εξηγήσεις που δίνουν οι αστυνομικοί σχετικά με το βίντεο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η κάμερα γράφει μόνο όταν υπάρχει κίνηση. Σύμφωνα με την Ελένη Τζούλη, η 28χρονη βρισκόταν στο ίδιο σημείο τόσο στην πρώτη μαχαιριά – η οποία δεν υπάρχει στο βίντεο- όσο και στην πέμπτη μαχαιριά, που όμως έχει καταγραφεί στο βίντεο.

