Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η Όψη Δία - Ουρανού στο ζώδιο του Ταύρου θα φέρει ανατροπές και χάος, ενώ θα υπάρξουν γεωπολιτικές ανακατατάξεις και πολεμικές συγκρούσεις" σημείωσε εισαγωγικά στις προβλέψεις των ζωδίων για την Τετάρτη η Λίτσα Πατέρα.

"20 Απριλίου ο Δίας αγγίζει τον Ουρανό και θα γίνουν σημαντικές αλλαγές" τόνισε ακόμη.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





