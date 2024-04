Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος - Ντόπινγκ: Διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να βγήκε θετικός σε έλεγχο

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς παίκτης της εθνικής ομάδας φέρεται να βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Κεραυνός εν αιθρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία που μετέφερε η ιστοσελίδα dikisports, η οποία επικαλείται το International Testing Agency που εδρεύει στην Ελβετία (Λωζάνη).

Σύμφωνα με αυτή την πληροφορία, Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής που μετείχε στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στα πλέι οφ του EURO 2024, στους αγώνες με Καζακστάν και Γεωργία, έδωσε δείγμα θετικό σε απαγορευμένη ουσία.

Σύμφωνα με το report;az toy ANT1, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά, μέχρι αυτή την ώρα. Οι πληροφορίες από τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για Έλληνα ποδοσφαιριστή ντοπαρισμένο, και μάλιστα μας τόνισαν ότι θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί υποχρεωτικά ο ΕΟΚΑΝ, ως εθνικός φορέας, εφόσον υπήρχε θετικό δείγμα.

Θα έπρεπε μάλιστα να είχε ενημερωθεί από το πρώτο κιόλας δείγμα, χωρίς να υπάρχει δεύτερο. Τα ίδια ανέφεραν και από την ΕΠΟ, η οποία μάλιστα εξέδωσε και ανακοίνωση ότι δεν έχει λάβει καμία σχετική ενημέρωση, για θετικό δείγμα σε παίκτη της εθνικής.

Υπήρξαν φήμες συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη, όμως το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες από τον ΕΟΚΑΝ, κάνουν λόγο για δύο ελέγχους στον Έλληνα επιθετικό, έναν λίγες μέρες πριν τον αγώνα με τη Γεωργία και έναν την ημέρα του αγώνα, όμως και στους δύο ελέγχους, τα δείγματα του Ιωαννίδη ήταν αρνητικά.

