Ευρωεκλογές – Νίκη: Τέσσερα νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος

Ποιες είναι οι καινούριες υποψήφιες για την Ευρωβουλή και από ποιες περιοχές της χώρας προέρχονται.

Η «ΝΙΚΗ» ανακοίνωσε τις επόμενες τέσσερις υποψήφιες ευρωβουλευτές οι οποίες θα στελεχώσουν το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος, και είναι οι εξής:

1) Ασμαφυλίδου-Γκέργκη Μαρία, Άλιμος Αττικής, ελεύθερη επαγγελματίας, σχεδιάστρια αρχιτεκτονικής χώρου

2) Ζλατίντση Παρασκευή, Σέρρες, τραπεζική υπάλληλος MBA, CRO, CCO

3) Δρ. Ιατρίδου Δέσποινα, Λάρισα, κάτοικος Βρυξελλών Βελγίου, διδάκτωρ Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Γάνδης (Βέλγιο), πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., σύμβουλος κτηνιατρικών θεμάτων ευρωπαΐκής νομοθεσίας, πρώην ανώτερη σύμβουλος (Senior Policy Officer) επί σειρά ετών στην ομοσπονδία των Εθνικών Κτηνιατρικών Φορέων της Ευρώπης, πρώην Σύμβουλος και νομική εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εθνικών Φορέων Κτηνιάτρων που απασχολούνται στην Εκπαίδευση, την Έρευνα και τη Βιομηχανία, πρώην μέλος και εκπρόσωπος των κτηνιάτρων, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicines Agency - EMA), πρώην μέλος ομάδων αξιολόγησης και πρώην μέλος, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Κτηνιατρικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και τέλος πρώην γενική ηραμματέας του Μη Κυβερνητικού Φορέα αξιολόγησης προγραμμάτων Δια-βίου Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

4) Φράγκου Δέσποινα, Καβάλα, ΕΛΚΕΠΑ, Σχολή Λογιστών Μηχανογράφων, Εθνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων ΗΠΑ, Executive Diploma in Management, Master of Business Administration (Accreditation as Executive Strategist), άνεργη.

