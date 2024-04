Υγεία - Περιβάλλον

Κύπρος: Φίδι επιτέθηκε σε τουρίστρια, την... έστειλε στην εντατική και σε αμαξίδιο (εικόνες)

Μια τρομακτική εμπειρία βίωσε μια γυναίκα από το Ηνωμένο Βασίλειο η οποία τσιμπήθηκε από ερπετό κατά τις διακοπές της.

(Εικόνα: Αρχείου)

Για όλους τους λάθος λόγους θα θυμάται τις διακοπές της στην Κύπρο μια γυναίκα από την Βρετανία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού τηλεοπτικού σταθμού της χώρας BBC, η Sam West από την περιοχή Shropshire, η οποία ταξίδεψε στην Κύπρο για διακοπές για τα 40ά της γενέθλια με τη σύζυγό της Kate, δέχθηκε δάγκωμα από δηλητηριώδες φίδι με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Η West ετοιμαζόταν να λάβει μέρος σε μία συνεδρία γιόγκα στις 3 Απριλίου, όταν η οχιά μήκους ενάμιση μέτρου, την δάγκωσε στον αστράγαλο. Η γυναίκα έβαλε τις φωνές, ενώ προσπαθούσε να απομακρύνει το φίδι και, όπως περιγράφει, ένιωσε αμέσως πόνο, ενώ το πόδι της φούσκωσε και άρχισε να καίει.

Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Τμήματος Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του κυπριακού ΕΣΥ, όπου της χορηγήθηκε αντίδοτο και νοσηλεύτηκε, τέσσερις μέρες στην ΜΕΘ και μία σε θάλαμο. Η τουρίστρια επέστρεψε στο ξενοδοχείο, είναι όμως αναγκασμένη να χρησιμοποιεί τροχοκάθισμα και ενώ χρεώνεται 310 ευρώ τη βραδιά για αναπηρικό δωμάτιο!

Σύμφωνα με την Sam West, αναμένει από τον ασφαλιστικό της φορέα να την ενημερώσει πότε θα επιστρέψει στο σπίτι της στη Βρετανία.

