Εθνική Ελλάδος: Η UEFA ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι δεν υπάρχει θετικό δείγμα διεθνούς παίκτη

Η ενημέρωση της UEFA στην ΕΠΟ για τα δημοσιεύματα περί ντοπαρισμένου διεθνούς παίκτη.

Άκυρος ο συναγερμός που είχε «χτυπήσει» από το μεσημέρι με την πληροφορία που μεταδόθηκε στον ελληνικό Τύπο για θετικό δείγμα ποδοσφαιριστή που ήταν στην αποστολή της Εθνικής ομάδας των ανδρών για τον τελικό πρόκρισης των playoffs Euro 2024 με την Γεωργία στην Τιφλίδα.

Όπως έκανε γνωστό η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μετά από επικοινωνία που είχε με την UEFA, ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ότι δεν υπάρχει θετικό δείγμα ενός εκ των διεθνών του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως δεν γνωρίζει το παραμικρό γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση που απασχόλησε έντονα τον Τύπο για αρκετές ώρες και είχε να κάνει με θετικό δείγμα Έλληνα διεθνούς μετά από έλεγχο ντόπινγκ που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης αναμέτρησης με τους Γεωργιανούς.

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εύρεση θετικού δείγματος ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, γνωστοποιείται ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει λάβει καμία σχετική ενημέρωση», είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Οι άνθρωποι της ΕΠΟ επικοινώνησαν για το ζήτημα αυτό και με την UEFA, από όπου προέκυψαν τα νεότερα. Οπως αναφέρεται σχετικά, από την πλευρά της UEFA ενημέρωσε πως δεν υπάρχει θετικό δείγμα Ελληνα ποδοσφαιριστή, άρα δεν υφίσταται κάποιο ζήτημα.

Ιωαννίδης: «Θα στραφώ στη δικαιοσύνη εναντίον όσων προσπάθησαν να σπιλώσουν το όνομά μου»

Από το μεσημέρι της Τετάρτης (17/4) δημιουργήθηκε μία πολύ έντονη φημολογία, βασισμένη και σε δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, πως υπήρξε κρούσμα ντόπινγκ σε ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ελλάδας στον τελευταίο αγώνα που έδωσε με τη Γεωργία στα play off του EURO 2024.

Ακολούθησαν διάφορα ανυπόστατα σενάρια στο διαδίκτυο που ενέπλεκαν με την παραπάνω υπόθεση τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος, ωστόσο ήταν απόλυτα καθαρός στο ντόπινγκ κοντρόλ που πέρασε με την Εθνική Ομάδα. Κάτι που δεν ίσχυε εντέλει, καθώς όπως έκανε γνωστό η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μετά από επικοινωνία που είχε με την UEFA, ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ότι δεν υπάρχει θετικό δείγμα ενός εκ των διεθνών του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Τα όσα γράφτηκαν, ωστόσο, έκαναν απολύτως δικαιολογημένα έξω φρενών τον 24χρονο φορ των «πράσινων», ο οποίος με ένα Insta Story που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μετά την απογευματινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, ξεκαθάρισε πως θα στραφεί στη δικαιοσύνη «...εναντίον όσων προσπάθησαν να σπιλώσουν το όνομά μου».

Αναλυτικά το μήνυμα που έγραψε ο Φώτης Ιωαννίδης: «Σχετικά με κάποια ανυπόστατα και ψευδή σενάρια που κάνουν το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, λυπάμαι πολύ, αλλά θα πρέπει να στραφώ στην δικαιοσύνη εναντίον όσων προσπάθησαν να σπιλώσουν το όνομά μου».

