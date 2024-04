Κοινωνία

Τροχαίο: Οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια και τις έφαγε… αστυνομικός

Θερμόαιμοι οδηγοί αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους με τα χέρια, χτυπώντας κι έναν αστυνομικό από αυτούς που επενέβησαν.

-

Στα χέρια πιάστηκαν δύο οδηγοί έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Καλλιρόης και Βουλιαγμένης.

Οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο, βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους και τότε πιάστηκαν στα χέρια, με διερχόμενους πολίτες και άλλους οδηγούς να επιχειρούν να τους χωρίσουν. Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί, με έναν από αυτούς να δέχεται και μια σφαλιάρα πάνω στον καυγά.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην προσαγωγή των δύο οδηγών, ενώ στο αστυνομικό τμήμα οδηγήθηκαν και δύο αυτόπτες μάρτυρες.

