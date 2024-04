Βραζιλία: Πήγε τον... νεκρό θείο της σε τράπεζα ως... εγγυητή για δάνειο (βίντεο)

"Θείε, με ακούς; Πρέπει να υπογράψεις" ακούγεται να λέει η γυναίκα στον 68χρονο νεκρό, τον οποίο κινεί προσπαθώντας να πείσει ότι είναι εν ζωή.

-

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν υπάλληλοι τράπεζας στη Βραζιλία όταν είδαν να προσεγγίζει το γκισέ μια γυναίκα και ένας άνδρας εμφανώς χλωμός σε αναπηρικό αμαξίδιο για να υπογράψουν για δάνειο καθώς, όπως διαπιστώθηκε, στη συνέχεια, ο άνδρας ήταν νεκρός!

«Θείε με ακούς; Πρέπει να υπογράψεις. Δεν μπορώ να υπογράψω για σένα» ακούγεται να λέει η γυναίκα, η οποία στη συνέχεια υποστήριξε ότι ήταν ανιψιά του άνδρα και το άτομο που τον φρόντιζε.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό που κάνετε είναι νόμιμο. Δεν φαίνεται πολύ καλά ο κύριος. Είναι πολύ χλωμός» παρατήρησε υπάλληλος της τράπεζας σε γειτονιά στο δυτικό Ρίο ντε Τζανέιρο με την γυναίκα να απαντά «έτσι είναι πάντα» και να προσθέτει απευθυνόμενη προς τον - νεκρό - άνδρα στο αμαξίδιο «αν δεν αισθάνεσαι καλά μπορώ να σε πάω στο νοσοκομείο. Θέλεις να πάμε πάλι στο ξενοδοχείο;».

Επιμένοντας να ζητά από τον άνδρα που είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή, να υπογράψει η γυναίκα ακούγεται να του φωνάζει στη συνέχεια «υπέγραψε εδώ και σταμάτα να με κουράζεις».

in Rio de Janeiro Brazil a women (Erika de Souza Vieira Nunes) took the corpse of an elderly man into a bank to try to take out a loan of R$17,000 (USD $3,400), local Brazil media reported.

Suspicious bank employees filmed the incident and called the police.… pic.twitter.com/kzEzG6ORBP