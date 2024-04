Οικονομία

Καύσιμα: Πασχαλινή έξοδος με αμόλυβδη στα 2 ευρώ και πάνω (βίντεο)

Ούτε οι πρατηριούχοι δεν μπορούν να εξηγήσουν το νέο ράλι τιμών στα καύσιμα και μάλιστα τις αντίθετες διαδρομές πετρελαίου και βενζίνης.

Πασχαλινή έξοδο με την τιμή της απλής αμόλυβδης πάνω από τα 2 ευρώ θα κάνουν, όπως όλα δέιχνουν οι εκδρομείς τον Μάιο, καθώς συνεχίζεται η άνοδος των τιμών των καυσίμων, ενώ αναμένονται νέα επεισόδια στην κρίση στην Μέση Ανατολή, που επηρεάζει δραστικά και τις τιμές των καυσίμων.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπ. Ανάπτυξης η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά ήταν την Τρίτη στα 1,97 ευρώ έχοντας καταγράψει ήδη μία άνοδο περίπου 0,15 ευρώ από τον Φεβρουάριο.

Στο τελευταίο ημερήσιο δελτίο τιμών του υπ. Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε χθες, η υψηλότερη μέση τιμή καταγράφηκε στις Κυκλάδες με 2,19 ευρώ ανά λίτρο κι ακολουθούσαν τα Δωδεκάνησα με 2,12 ευρώ και Κεφαλονιά και Λευκάδα με 2,04 ευρώ. Η χαμηλότερη μέση τιμή καταγράφηκε στην Θεσσαλονίκη εται με 1,93 ευρώ ανά λίτρο.

Η τιμή του πετρελαίου Brent από τα περίπου 76 δολάρια το βαρέλι στις αρχές του 2024, βρέθηκε στα 85 δολάρια στα τέλη Μαρτίου και προ ημερών, στην κορύφωση της αγωνίας για το χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ, ξεπέρασε τα 91 δολάρια, ενώ την Τετάρτη κυμαινόταν γύρω στα 88 δολάρια.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Μαρία Ζιάγκα, Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, είπε ότι ούτε οι πρατηριούχοι δεν μπορούν να εξηγήσουν πως γίνεται να έχουν αντίθετες πορείες οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο, ενώ αναφέρθηκε στο πλαφόν κέρδους που επί περίπου δύο χρόνια ισχύει για τους βενζινοπώλες, όχι όμως για όλους τους κρίκους της αλυσίδας των καυσίμων.

