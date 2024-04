Καιρός

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε ποιες περιοχές θα επηρεάσουν οι καιρικές συνθήκες πού θα διαμορφωθούν τις επόμενες ημέρες και ώρες.

-

Για βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς, ακόμα και χαλάζι προειδοποιεί η ΕΜΥ με νέο έκτακτο δελτίο της το οποίο εκδόθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το έκτακτο αυτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού, από την Παρασκευή και από τα δυτικά, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν προς τα ανατολικά και θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Αναλυτικά, βαρομετρικό χαμηλό στα δυτικά, συνοδευόμενο από μέτωπα, θα κινηθεί ανατολικά και προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας από τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 19 μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου 20.04 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα έντονα φαινόμενα που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, γρήγορα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και αργότερα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Όσον αφορά καθεμία περιοχή ξεχωριστά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Παρασκευή 19.04:

Από τις απογευματινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Από αργά το απόγευμα στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο (κυρίως στα δυτικά τμήματά της).

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν. Καβάλας), την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Αντίστοιχα, κακοκαιρία προβλέπεται το Σάββατο 20.04

Μέχρι τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες , περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν. Καβάλας), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κατά τόπους την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

, περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν. Καβάλας), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κατά τόπους την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Από νωρίς το πρωί και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, μπορούμε να βρούμε στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ ( www.emy.gr ). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κασσελάκης: ο Αυτιάς, οι “ακροδεξιοί διάσημοι” και το “θαύμα” στην βάπτιση του (βίντεο)

Αχαΐα – Καταγγελία: 7χρονος ξυλοκόπησε άγρια 8χρονο και ανέβασε το βίντεο στο TikTok

Ενδοοικογενειακή βία: Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας μετά την επίθεση από τον σύζυγο της