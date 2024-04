Καιρός

Καιρός - Παρασκευή: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Που θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πόσο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Μεταβολή του καιρού αρχικά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και σταδιακά τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο (κυρίως στα δυτικά τμήματά της) με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το απόγευμα θα είναι τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν τη κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας και της κεντρικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι 4 με 6 και από αργά το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τις βραδινές ώρες θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στη νησιωτική χώρα τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αρχικά αίθριος καιρός. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων τη νύχτα. Οι άνεμοι αρχικά δυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι σε νότιους 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι σταδιακά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 ενισχυόμενοι τη νύχτα στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες σταδιακά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν και σε περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν.Καβάλας) θα είναι τοπικά ισχυρά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι τις βραδινές ώρες στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ένταση των φαινομένων από το μεσημέρι με σποραδικές καταιγίδες που θα είναι τοπικά ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι σταδιακά από αργά το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 και το βράδυ στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι τοπικά ισχυρά. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι σταδιακή στροφή των ανέμων σε νότιους 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις Κυκλάδες όπου θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και μετά το μεσημέρι νότιοι 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 και στην Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος αίθριος με λίγες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ισχυρές. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ και το βράδυ 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ ενισχυόμενοι τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από νωρίς το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί εκτός από τη Μακεδονία όπου θα παραμείνει άστατος. Στη δυτική χώρα προβλέπεται άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στα πελάγη 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα ενώ από τη νύχτα στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Ως προς τις μέγιστες θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στη νησιωτική χώρα τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

