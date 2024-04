Τεχνολογία - Επιστήμη

Anonymous: Χάκαραν τον ισραηλινό στρατό

Η οργάνωση hackers Anonymous εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση στον Ισραηλινό Στρατό (IDF) και σύμφωνα με πληροφορίες απέσπασε περίπου 250.000 στρατιωτικά έγγραφα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post.

Η οργάνωση ισχυρίζεται ότι απέκτησε πρόσβαση στον έλεγχο δεδομένων 20 gigabyte, που περιλαμβάνει περισσότερα από 233.000 έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων PDF, αρχείων Word, παρουσιάσεων PowerPoint και πολλά άλλα.

Οι Anonymous παρουσιάζουν και βίντεο με αποσπάσματα από παρουσιάσεις PowerPoint που δείχνουν προσωπικό των IDF και διαφάνειες που φέρουν λογότυπα των τμημάτων του Γενικού Επιτελείου. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η αυθεντικότητα των εγγράφων στο βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών, η πιθανότητα μιας πραγματικής παραβίασης είναι ελάχιστη, υποδηλώνοντας μια πιθανή τακτική «ψυχολογικού πολέμου» από τους χάκερ. Το σύστημα υπολογιστή του IDF είναι καλά ασφαλισμένο και ταξινομημένο σε διάφορα επίπεδα. Εάν συνέβη μια παραβίαση, είναι απίθανο να έχει υπάρξει πρόσβαση σε υπολογιστές του IDF. Αντίθετα, ενδέχεται να έχουν ληφθεί αρχεία από μη στρατιωτικούς υπολογιστές, παραβιάζοντας ενδεχομένως τους κανονισμούς.

