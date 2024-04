Life

“Η Μάγισσα - Φλεγόμενη Καρδιά”: Το μήνυμα των σεναριογράφων για την δημοφιλή σειρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το teaser και διαβάστε το μήνυμα των σεναριογράφων για την δημοφιλή σειρά.

-

Παρ'όλο που ξ δυνατή ιστορία της «Μάγισσας» έφτασε στο τέλος της, τίποτα, δεν τελειώνει αν δεν ξεφυλλίσεις την πρώτη σελίδα, αν δεν ξετυλίξεις το νήμα από την αρχή. Και η αρχή έρχεται τον Οκτώβριο στον ΑΝΤ1 με τη «Μάγισσα, φλεγόμενη καρδιά».

Διαβάστε το μήνυμα των σεναριογράφων της «Μάγισσας – Φλεγόμενη καρδιά», Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη.

Όπως η μέρα συνυπάρχει με τη νύχτα… η αγάπη με το μίσος… το καλό με το κακό… έτσι και για κάθε Κυπριανή, θα υπάρχει πάντα μια Θεοφανώ.

Κι αυτή η αλυσίδα δε θα σπάσει ποτέ… Θα τη συναντάμε από την αρχή… μέχρι το τέλος του κόσμου.

Στην αρχή αυτής της αλυσίδας, είναι το επόμενο ταξίδι. Στο μακρινό 1710, στην Ενετοκρατούμενη Μάνη. Εκεί, όπου οι δύο αυτές δυνάμεις δημιουργήθηκαν και συγκρούστηκαν για πρώτη φορά.

Μια σύγκρουση που άφησε ανεξίτηλα σημάδια στις γενιές που ακολούθησαν.

Η ίδια αλυσίδα θα μας οδηγήσει μέχρι το 1910…όπου ένας απόγονος προσπαθεί να βρει τις απαντήσεις για ένα χάρισμα που μπορεί να είναι τελικά κατάρα.

Θα’ ναι, όμως, το τέλος του ταξιδιού; Σταματάει ποτέ, στ’ αλήθεια, αυτό το ταξίδι;

Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης

Δείτε το teaser:





Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: “Φρένο” στο TikTok από την Βουλή των Αντιπροσώπων

Γκύζη: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς