Ιεροσόλυμα - Πατριαρχείο: Ανακοίνωσε τον μέγιστο αριθμό προσκυνητών για την Ανάσταση

Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η πολύμηνη εμπόλεμη κατάσταση. Επιπλέον, η πρόσφατη επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ έρχεται να εντείνει τις ανησυχίες.

Μέχρι 4.200 πιστοί θα επιτρέπεται να βρίσκονται στο χώρο του Πανάγιου Τάφου κατά την τελετή του Αγίου Φωτός, το Μεγάλο Σάββατο 4 Μαΐου, σύμφωνα με γνωμάτευση των αρχιτεκτόνων.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανήρτησε τη γνωμάτευση του Αρχιτέκτονα του Ναού της Αναστάσεως, κ.Θεοδοσίου Μητρόπουλου και του αρχιτέκτονα της Αδελφότητας των Φραγκισκανών, κ. Ναγκίμπ Νάσερ, σχετικά με τον αριθμό των προσκυνητών, οι οποίοι θα μπορούν να εισέλθουν στο Ναό της Αναστάσεως κατά τη διάρκεια της Τελετής του Αγίου Φωτός.

Η αρχιτεκτονική γνωμάτευση απευθύνεται προς την Τουριστική Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, 17 Απριλίου, η Ισραηλινή Αστυνομία επισκέφθηκε την έδρα του Πατριαρχείου, προκειμένου να συζητήσουν με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη κ.κ.Θεόφιλο θέματα σχετικά με τις ιερές ακολουθίες και τελετές της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στον Ναό της Αναστάσεως.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων αναρτά προς γνώσιν των προσκυνητών την γνωμάτευσιν του Αρχιτέκτονος του Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου και του Αρχιτέκτονος της Αδελφότητος των Φραγκισκανών κ. Nagib Naser διά τον αριθμόν των προσκυνητών, οι οποίοι είναι δυνατόν να εισέλθουν εις τον Ναόν της Αναστάσεως, διαρκούσης της Τελετής του Αγίου Φωτός.

Σύμφωνα λοιπόν και με την γνωμάτευση ο αριθμός των ατόμων ανέρχεται στους 4.200.

