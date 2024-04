Πολιτισμός

Μαρίας Κάλλας – Αθήνα: Το σπίτι της γίνεται Ακαδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την τεχνολογία 3D, θα παρουσιαστούν οι μελέτες ανακατασκευής του κτιρίου της οδού Πατησίων.

-

Με την τεχνολογία 3D, θα παρουσιαστούν οι μελέτες ανακατασκευής του κτιρίου της οδού Πατησίων 61, όπου έζησε η Μαρία Κάλλας από το 1937 έως το 1945, την Τετάρτη, 24 Απριλίου, στις 12.00 το μεσημέρι, στο Ξενοδοχείο St. George Lycabettus.

Η παρουσίαση, θα γίνει σε συνεργασία, με την ομάδα των αρχιτεκτόνων που εκπόνησαν τις μελέτες για την ανακατασκευή του κτιρίου καθώς και την ομάδα των αναδόχων που ανέλαβαν τις εργασίες αυτές, ώστε να στεγαστεί σε αυτό η Ακαδημία που φέρει το όνομά της.

Η πρόεδρος κ. Βάσω Παπαντωνίου και τα μέλη του Δ.Σ. της «Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης Maria Callas», θα απευθύνουν χαιρετισμό και θα μιλήσουν για τον σχεδιασμό του εμβληματικού κτιρίου που θα γίνει Ακαδημία.

Στην παρουσίαση θα παραστεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας.





Ειδήσεις σήμερα:

Λιμενικός κατηγορείται για βία, απειλή και revenge porn

Ευρωεκλογές - Μελέτη: Η βία μέσω διαδικτύου, η καταγγελία και οι αντιδράσεις

Θάνατος βρέφους - Κως: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση