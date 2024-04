Αθλητικά

Βαρκελώνη: Ο Τσιτσιπάς πήρε το θρίλερ και συνεχίζει το σερί του στο χώμα

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να σώσει 2 match ball του Φακούντο Ντίαζ Ακόστα, πριν πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Open της Βαρκελώνης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «ζορίστηκε» πολύ απέναντι στον Αργεντινό Φακούντο Ντίαζ Ακόστα (Νο53 της παγκόσμιας κατάταξης), έφτασε στα... όριά του σώζοντας δύο φορές ματς μπολ του αντιπάλου του, ωστόσο, βρήκε τη δύναμη και την καθαρή σκέψη στο φινάλε για να επικρατήσει με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7(8)-6), παίρνοντας την πρόκριση «θρίλερ» για τα ημιτελικά του Open της Βαρκελώνης.

Απίστευτη εξέλιξη στο τρίτο σετ που κρίθηκε στο τάιμ-μπρέικ μετά από τρομερές ανατροπές με τον 25χρονο Έλληνα πρωταθλητή να επικρατεί με 10-8 και να περιμένει πλέον στον έναν ημιτελικό του τουρνουά 500 της ATP, τον νικητή του ζευγαριού Άρθουρ Φιλς (Γαλλία, Νο35) και Ντούσαν Λάγιοβιτς (Σερβία, Νο59) που αναμετρώνται στις 21:15.

