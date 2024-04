Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση ανήλικου από δομή φιλοξενίας

Που εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του παιδιού, πριν εξαφανιστεί.

To “Χαμόγελο του παιδιού” προχώρησε στην ενεργοποίηση Missing Alert για 17χρονο από την Αίγυπτο που εξαφανίστηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου από δομή φιλοξενίας στα Ιωάννινα.

Ο 17χρονος Αχμάντ Μέγκαχετν, 17 ετών, εξαφανίστηκε τις απογευματινές ώρες της 17ης Απριλίου.

Ο Αχμάντ έχει ύψος 1.70 μ., είναι αδύνατος, έχει κοντά σγουρά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή κοντομάνικο, πορτοκαλί ζακέτα, σκούρο παντελόνι και σκούρα κόκκινα αθλητικά παπούτσια.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα Παρασκευή, 19/4 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

