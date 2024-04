Κόσμος

Πλημμύρα στο Ντουμπάι: Ποιο είναι το κόστος των ζημιών

Η πλημμύρα προκάλεσε πρωτοφανή διατάραξη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και κυκλοφοριακό χάος μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Ιλιγγιώδες είναι το κόστος της καταστροφής από τις πλημμύρες στο Ντουμπάι και, γενικότερα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στις αρχές της εβδομάδας. Η πρώτη αποτίμηση ανεβάζει το κόστος ακόμη και στο 1 δισ. δολάρια, όλα όμως δείχνουν ότι θα ανέβει ακόμη περισσότερο.

Η πλημμύρα προκάλεσε πρωτοφανή διατάραξη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και κυκλοφοριακό χάος μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους. Κατοικίες και καταστήματα από την ισχυρή βροχόπτωση που μέσα σε 24 ώρες έριξε το νερό που συνήθως πέφτει μέσα σε 1-1,5 χρόνο.

Το Insurance Insider ανέφερε ότι οι ζημιές ενδέχεται να φτάσουν έως και το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αλλά και αυτό είναι μια πρώτη εκτίμηση.

Αυτό το ποσό λαμβάνει υπόψη τις εμπορικές ζημιές για τις επιχειρήσεις και τις σοβαρές εργασίες επισκευής που απαιτούνται σε σπίτια, αυτοκίνητα και εμπορικά καταστήματα που έχουν υποστεί ζημιές από τα νερά. Πολλοί εργαζόμενοι κλήθηκαν να εργαστούν από το σπίτι τους μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στις εργασίες τους.

Εν τω μεταξύ και η ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναμένεται να δαπανήσει σημαντικά ποσά για την αντιπλημμυρική προστασία των μεγάλων πόλεων. Ήδη ο πρόεδρος των ΗΑΕ κάλεσε τις αρχές να εργαστούν γρήγορα για την κατάστασης των υποδομών.

Ακόμη, όμως, και αν τα νερά υποχωρήσουν, οι ζημιές θα αργήσουν να αποκατασταθούν.

Εμπειρογνώμονας δήλωσε στη Sun ότι παρόμοια καταστροφικά γεγονότα έχουν κοστίσει σε χώρες δισεκατομμύρια δολάρια. Για το Ντουμπάι εκτίμησε ότι μπορούμε να μιλάμε για κόστος που «θα είναι αρκετά δισεκατομμύρια».

Οι απώλειες των ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με το Insurance Insider, θα μπορούσαν να φτάσουν σε ύψος πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Λιγότερο από το 15% των κατοίκων στα ΗΑΕ πιστεύεται ότι έχουν ασφάλιση κατοικίας, σύμφωνα με αναφορές του The National News. Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους από τις πλημμύρες, πολλά από οποία ήταν χωρίς ασφάλιση

Πιστεύεται ότι οι κάτοικοι των ΗΑΕ δεν έχουν ασφάλιση γιατί όλα δούλευαν σωστά στη χώρα και πίστευαν ότι δεν την έχουν ανάγκη.

