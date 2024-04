Κοινωνία

Amber Alert για εξαφάνιση 17χρονου - Φόβοι για την ζωή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εξαφάνιση του έφηβου έχει σημάνει “συναγερμό” σε δύο χώρες. Που εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη του. Τι αναφέρει “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

-

(εικόνα αρχείου)

Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση Amber Alert για 17χρονο από την Ελβετία, που εξαφανίστηκε από το κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα από το Μοναστηράκι.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει:

Στις 19.04.2024 και ώρα 20:00, εξαφανίστηκε από το Μοναστηράκι στην Αθήνα, ο Nevio Lotscher,17 ετών, με καταγωγή από την Ελβετία.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και άμεσα προέβη στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Για την εξαφάνιση έχει κινητοποιηθεί η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού μας.

Ο Νevio έχει καστανά μαλλιά, έχει μπλε μάτια, ύψος 1.70 και κανονικό βάρος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε σκούρο τζάκετ, γκρι παντελόνι και γκρι crocs.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ

Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί ανησυχεί τις αγορές η ένταση στη Μέση Ανατολή

Ολυμπιακή Φλόγα: Κλειστοί δρόμοι το Σάββατο για την λαμπαδηδρομία

Κακοκαιρία - Σάββατο: Ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και δυνατοί άνεμοι