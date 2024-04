Κοινωνία

Ολυμπιακή Φλόγα: Κλειστοί δρόμοι το Σάββατο για την λαμπαδηδρομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι ώρες και οι δρόμοι που θα μείνουν κλειστοί το Σάββατο, λόγω της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας.

-

Αντιμέτωποι με κλειστούς δρόμους θα βρεθούν αύριο, Σάββατο οι οδηγοί σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας, καθώς θα ενεργοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων για την παράδοση – παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας στο πλαίσιο των XXXIII Ολυμπιακών Αγώνων «ΠΑΡΙΣΙ 2024».

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία:

"Λόγω των εκδηλώσεων κατά την παράδοση – παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας στο πλαίσιο των XXXIII Ολυμπιακών Αγώνων «ΠΑΡΙΣΙ 2024», το Σάββατο 20-4-2024 και κατά τις ώρες 07.30’ έως 13.30’, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας κατά μήκος των κατωτέρω οδικών τμημάτων, καθώς και των καθέτων αυτών σε περιοχές των Δήμων Αθηναίων, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Νέας Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνας, ως εξής:

Ακρόπολη – Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Λεωφ. Συγγρού – Αθ. Διάκου – Αρδηττού – Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Μιχαλακοπούλου – Λεωφ. Μεσογείων – Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Τελετή) – Λεωφ. Μεσογείων – Χαλανδρίου – Αγίας Παρασκευής – Παλαιολόγου – Γραφεία Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής – ΟΑΚΑ (Ολυμπιακό Μουσείο - Τελετή) – Ελ. Αλαμέιν – Πατρ. Κωνσταντίνου - Δεκελείας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους και τη στάση και στάθμευση των οχημάτων τους κατά μήκος των αναφερόμενων διαδρομών της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας και να ακολουθούν τα σήματα των ρυθμιστών τροχονόμων".





Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί ανησυχεί τις αγορές η ένταση στη Μέση Ανατολή

Amber Alert για εξαφάνιση 17χρονου - Φόβοι για την ζωή του

Κακοκαιρία - Σάββατο: Ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και δυνατοί άνεμοι