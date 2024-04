Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 20 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, 20 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Αποστόλου (Ο΄) Ζακχαίου, του αρχιτελώνου της Ιεριχώ.

Ιερομάρτυρος Αναστασίου, επισκόπου Αντιοχείας.

Μαρτύρων Ακινδύνου, Αντωνίνου, Βίκτωρος, Ζήνωνος, Ζωτικού, Θεωνά, Καισαρίου, Σεβηριανού και Χριστοφόρου.

Οσίων Αθανασίου κτίτορος της Μονής των Μετεώρων (†1310) και Ιωάσαφ.

και Ιωάσαφ. Θεοδώρου του «Τρίχινα», Ιωάννου του Παλαιολαυρίτου.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος

Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 06:42, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 20:05.

Η Σελήνη είναι 11.5 ημερών.

Βίοι Αγίων

Ο όσιος Αθανάσιος γεννήθηκε στη Πάτρα της Πελοποννήσου το 1305, από γονείς πλουσίους και επιφανείς. Όμως σε πολύ μικρή ηλικία έμεινε ορφανός από πατέρα και παραδόθηκε στην επιμέλεια του θείου του. Μετά την κατάληψη της πατρίδος του μετέβη στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στο Άγιο Όρος, όπου γνώρισε και συνδέθηκε με τους περιώνυμους τότε ασκητές Γρηγόριο το Σιναΐτη τον ησυχαστή, Ισίδωρο το Θεσσαλονικέα, τον μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη και άλλους οσίους άνδρες από τους οποίους μυήθηκε στην ασκητική ζωή. Αφού επισκέφθηκε και άλλους ασκητικούς τόπους για να γνωρίσει και να συνομιλήσει με διάφορους ασκητές κατέληξε στους Σταγούς (Καλαμπάκα). Εκεί στα πανύψηλα βράχια και συγκεκριμένα επάνω σε κάποια τεράστια πέτρα τη λεγόμενη Στύλο κατοίκησε με δύο μαθητές του και έκτισε ναό. Την πέτρα εκείνη την ονόμασε Μετέωρο. Επειδή η φήμη του έφερε κοντά του πολλούς νέους ασκητές ίδρυσε κοινόβιο με μεγάλο ναό αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του Σωτήρα. Εκεί με αυστηρή άσκηση και θέρμη πέρασε τα υπόλοιπα έτη της ζωής του διδάσκοντας και νουθετώντας τους νέους αδελφούς. Εκοιμήθη ειρηνικά το 1383 σε ηλικία 78 ετών.

