Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και χαλάζι

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας. Πως θα συνεχιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σε ποιες περιοχές παρουσιάζεται μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της προχώρησε η ΕΜΥ.

Το βαρομετρικό χαμηλό που συνοδεύεται από μέτωπα και ήδη προκαλεί επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει περάσει στο βόρειο Αιγαίο, όπου προβλέπεται πρόσκαιρα να βαθύνει και να συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά τμήματα της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι σήμερα Σάββατο (20-04-24), οπότε και θα κινηθεί ανατολικότερα πληρούμενο.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας:

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Σάββατο (20-04-24):

Μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία (κυρίως στον ν. Μαγνησίας και τα ανατολικά τμήματα του ν. Λάρισας), τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα), σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής), τη Θράκη (κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Τα φαινόμενα έως τις προμεσημβρινές ώρες σήμερα Σάββατο (20-04-24) θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στις παρακάτω περιοχές:

Θεσσαλία (κυρίως ανατολικά)

Σποράδες

Νότια Πιερία

Βόρεια Εύβοια

Νομό Φθιώτιδας (στα βόρεια)

Νησιά ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο και Λέσβο)

