Κουρέτας για Θεσσαλία: Σε λίγες ώρες έπεσε όση βροχή πέφτει σε 3,5 μήνες (βίντεο)

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με τον Υπ. Πολιτικής Προστασίας για το "πέρασμα" της κακοκαιρίας από την Θεσσαλία. Τι δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Μέσα σε λίγες ώρες έπεσε σε περιοχές της Θεσσαλίας το νερό που υπό κανονικές συνθήκες διοχετεύεται μέσω των καιρικών φαινομένων σε 3,5 μήνες! Αυτό τόνισε το πρωί του Σαββάτου ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος μαζί με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, προχώρησαν σε έναν άτυπο απολογισμό της κατάστασης.

Μάλιστα ο κ. Κουρέτας εξήγησε πως πρόκειται για μία νέα κανονικότητα, καθώς πλέον αναμένονται τέτοια φαινόμενα, έντασης αλλά μικρότερης διάρκειας, να εμφανίζονται συχνότερα.

Σε ότι αφορά την κακοκαιρία, είχαμε όπως υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας μέχρι 110 χιλιοστά νερού στην Καρδίτσα και πάνω στο Πήλιο στην Ζαγορά, ενώ έλαβε χώρα ένα περιστατικό με τρεις τουρίστες που «ξεχάστηκαν» σε παραλία της Ζαγοράς και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

«Υπήρχε μία δικαιολογημένη ανησυχία των συμπολιτών εδώ στη Θεσσαλία γιατί είναι νωπές οι μνήμες μίας καταστροφής και μιας δυσκολίας. Χαίρομαι που η μέχρι τώρα προσπάθεια απέδωσε…» είπε επίσης ο υπουργός, προσθέτοντας πως «βλέπετε τη μία βδομάδα ασχολούμαστε με τις πυρκαγιές και την άλλη με τις βροχές. Αυτός είναι ο καιρός, το κλίμα πλέον και σ’ αυτό πρέπει να προσαρμοστούμε».

«Το νερό ήταν αρκετό. Στη Θεσσαλία έπεσε σε λίγες ώρες το νερό που πέφτει σε 3,5 μήνες. Το σύστημα λειτούργησε ικανοποιητικά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, υπήρχε συντονισμός… Αυτά τα φαινόμενα που θα έχουμε μπορεί να είναι έντονα, αλλά θα είναι συχνά τέτοιου τύπου. Οπότε πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά» σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Κουρέτας.

