Formula 1 - GP Σαγκάης: Ο Φερστάπεν επικράτησε στον αγώνα σπριντ

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ όλη τη δραστηριότητα από το GP της Σαγκάης.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής στον πρώτο αγώνα σπριντ της Φόρμουλα Ένα για το 2024. Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής εκκίνησε τέταρτος στον αγώνα 19 γύρων που πραγματοποιήθηκε στην πίστα της Σανγκάης, στο πλαίσιο του γκραν πρι της Κίνας, ωστόσο εκμεταλλεύθηκε την ταχύτητα της Red Bull για να βρεθεί επικεφαλής και να πάρει τους οκτώ βαθμούς της πρώτης θέσης. Ο Ολλανδός οδηγός επωφελήθηκε από την έξοδο που είχε στη διάρκεια του πρώτου γύρου ο -"poleman" του σπριντ- Λάντο Νόρις, ενώ προσπέρασε στη συνέχεια την Aston Martin του Φερνάντο Αλόνσο και τη Mercedes του Λιούις Χάμιλτον. για να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα και να φτάσει χωρίς πρόβλημα στην καρό σημαία.

Με τον Χάμιλτον να τερματίζει δεύτερος, ο Σέρχιο Πέρες με την άλλη Red Bull επικράτησε στη «μάχη» για την τρίτη θέση, στην διάρκεια της οποίας ο Αλόνσο «αποκόμισε» ένα κλαταρισμένο ελαστικό, ύστερα από επαφή που είχε με τη Ferrari του Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ. Ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari ήταν τέταρτος, αφήνοντας πίσω του τον Σάινθ με το δεύτερο κόκκινο μονοθέσιο, ενώ τη βαθμολογούμενη οκτάδα συμπλήρωσαν οι δύο οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Την όγδη θέση κατέλαβε ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη Mercedes, ο οποίος ήταν ο μόνος που χρησιμοποίησε μαλακά ελαστικά.

Η βαθμολογούμενη οκτάδα του αγώνα σπριντ για το κινεζικό γκραν πρι και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 85 βαθμοί Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 70 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 64 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 59 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 40 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 34 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 25 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 24 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 17 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 9 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/RB) 7 Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Ferrari) 6 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 3 Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 1 Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 0 Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Sauber) 0 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/RB) 0 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 0 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 0 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Sauber) 0 Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Red Bull-Honda RBPT 155 βαθμοί Ferrari 129 McLaren-Mercedes 74 Mercedes 42 Aston Martin-Mercedes 33 RB-Honda RBPT 7 Haas-Ferrari 4 Williams-Mercedes 0 Sauber-Ferrari 0 Alpine-Renault 0

