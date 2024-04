Κόσμος

Δίκη Τραμπ: Πέθανε ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είδαν τον άνδρα να βγάζει από ένα σακίδιο φυλλάδια και να τα πετά στον αέρα και στη συνέχεια να περιλούζεται με ένα υγρό και να βάζει φωτιά στον εαυτό του.

-

Πέθανε ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε χθες έξω από δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου διεξαγόταν η ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, με αξιωματούχους να δηλώνουν, ωστόσο, ότι δεν φάνηκε να είχε στόχο τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο άνδρας ήταν τυλιγμένος στις φλόγες για αρκετά λεπτά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες που είχαν στηθεί έξω από το δικαστήριο για την κάλυψη της δίκης του Τραμπ -- ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που δικάζεται από ποινικό δικαστήριο.

Το NBC News και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν νωρίς σήμερα (τοπική ώρα) ότι ο άνδρας πέθανε. Η αστυνομία της πόλης της Νέας Υόρκης δήλωσε, σύμφωνα με το NBC News, ότι οι αρχές του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε ο άνδρας τον κήρυξαν νεκρό. Αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο άνδρας, σχεδόν 40 χρονών, ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είδαν τον άνδρα να βγάζει από ένα σακίδιο φυλλάδια και να τα πετά στον αέρα και στη συνέχεια να περιλούζεται με ένα υγρό και να βάζει φωτιά στον εαυτό του. Ένα από αυτά τα φυλλάδια περιείχε αναφορές στους «διαβολικούς δισεκατομμυριούχους», ωστόσο τα αποσπάσματα που είδε αυτόπτης μάρτυρας του Reuters δεν ανέφεραν τον Τραμπ.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως Μαξ Αζαρέλο από το Σεντ Όγκοστιν της Φλόριντα, δεν φάνηκε να έχει στόχο τον Τραμπ ή άλλους εμπλεκόμενους στη δίκη.

«Αυτή τη στιγμή τον χαρακτηρίζουμε σαν κάποιου είδους συνωμοσιολόγο, και ξεκινάμε από εκεί», δήλωσε ο Τάρικ Σέπαρντ, αναπληρωτής επίτροπος της αστυνομίας, σε συνέντευξη Τύπου.

Σε διαδικτυακό μανιφέστο, ένας άνδρας με το όνομα αυτό δήλωσε ότι αυτοπυρπολείται και ζητά συγγνώμη από φίλους, αυτόπτες μάρτυρες και διασώστες. Η ανάρτηση κάνει λόγο για ένα «αποκαλυπτικό φασιστικό πραξικόπημα και κατακρίνει τα κρυπτονομίσματα και Αμερικανούς πολιτικούς, χωρίς ωστόσο να ξεχωρίζει συγκεκριμένα τον Τραμπ.

Η μυρωδιά του καπνού ήταν αισθητή στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, ενώ αστυνομικός ψέκαζε με πυροσβεστήρα το έδαφος. Εκείνη την ώρα στο σημείο υπήρχε ένα σακίδιο που σιγόκαιγε και ένα γκαζάκι.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των ένορκων για τη δίκη σε βάρος του Τραμπ, ανοίγοντας τον δρόμο στους εισαγγελείς και τους συνηγόρους υπεράσπισης να προχωρήσουν στις εναρκτήριες αγορεύσεις τους την επόμενη εβδομάδα. Στην υπόθεση αυτή ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος και στις 34 κατηγορίες που του αποδίδονται για παραποίηση εγγράφων με στόχο την απόκρυψη των χρημάτων που κατέβαλε στην πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1 - GP Σαγκάης: Ο Φερστάπεν επικράτησε στον αγώνα σπριντ

Πάσχα - Σκρέκας: Αρνί έως 10 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ

Amber Alert για εξαφάνιση 17χρονου - Φόβοι για την ζωή του