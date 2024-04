Life

Νικόλαος - Τατιάνα Μπλάτνικ: Χώρισαν μετά απο 14 χρόνια γάμου

Διαβάστε την ανακοίνωση της βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας.

Χώρισαν μετά από 14 χρόνια γάμου ο Νικόλαος με την Τατιάνα Μπλάτνικ. Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της οικογένειας το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ο Πρίγκιπας Νικόλαος και η Πριγκίπισσα Τατιάνα μετά από δεκατέσσερα χρόνια κοινής ζωής αποφάσισαν να προχωρήσουν στη λύση του γάμου τους. Και οι δύο εκφράζουν την δυσκολία της απόφασης αυτής, τη βαθιά εκτίμηση και σεβασμό που τρέφουν ο ένας για τον άλλο, αλλά και την αγάπη με την όποια πορεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Οι ίδιες αξίες σεβασμού και κατανόησης θα αποτελέσουν και τη βάση της σχέσης τους στο μέλλον, μια σχέση βαθιάς και ειλικρινούς φιλίας. Θα συνεχίσουν να ζουν και να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τον τόπο που και οι δύο αισθάνονται σπίτι τους.

Η Οικογένεια θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους.

Ευχαριστούμε πολύ για τον σεβασμό και τη διακριτικότητά σας.

Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος»

