Πογέτ: Τελείωσα το συμβόλαιό μου και είμαι ελεύθερος

Ο Γκουστάβο Πογέτ ρωτήθηκε για την Εθνική Ελλάδας και υποστήριξε ότι δεν έχει καμία επαφή με την ΕΠΟ και είναι ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τη “γαλανόλευκη”.

Ο Γκουστάβο Πογέτ τόνισε με δηλώσεις του στη "Sun" ότι δεν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιρλανδίας και πως αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, καθώς δεν υπάρχει «απολύτως τίποτα» ανάμεσα σε αυτόν και την εθνική Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι ο Ουρουγουανός τεχνικός είχε αναλάβει τα «ηνία» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο οδήγησε στην πρωτιά στον όμιλό του στο Nations League και στην άνοδο στη League B, ωστόσο η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε από τη Γεωργία στον τελικό των πλέι οφ πρόκρισης στην τελική φάση του EURO 2024. Το συμβόλαιο του Πογέτ με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έληξε στις 31 Μαρτίου και δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η ιρλανδική ομοσπονδία τον ήθελε να αναλάβει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ύστερα από την αποχώρηση του Στίβεν Κένι τον περασμένο Νοέμβριο.

Όμως, ο 56χρονος τεχνικός δηλώνει ότι μια συμφωνία ανάμεσα σε αυτόν και την ιρλανδική ομοσπονδία «δεν πρόκειται να συμβεί» και πως η σύνδεση του ονόματός του δεν είχε κάποια βάση, όπως έγινε και με άλλα ονόματα προπονητών. Ο Πογέτ τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει τίποτα, δεν πρόκειται να συμβεί. Επομένως, δεν υπάρχει πραγματικά κάτι που πρέπει να σχολιαστεί. Θα το συγκρίνω με κάτι παρόμοιο. Θυμάμαι τον περασμένο Νοέμβριο ή Δεκέμβριο τόσους πολλούς ανθρώπους από την Αγγλία να έρχονται σε επαφή μαζί μου και να με ρωτούν αν θα πήγαινα στην Πλίμουθ.

Επειδή, όταν στοιχηματικές ιστοσελίδες βάζουν το όνομά μου στην κορυφή... Δεν ξέρω πόσοι πολλοί προπονητές είχαν ήδη πρακτικά συμφωνήσει με την εθνική Ιρλανδίας. Εκτός από μένα, ήταν ο Ρόι Κιν, ήταν ο (Όλε Γκούναρ) Σόλσκιερ, ήταν ο Πολ Κλέμεντ, ήταν ο Τζον Ο'Σέι. Όλοι αυτοί τα είχαν βρει. Και κανένας δεν πήγε. Επομένως, αυτό θα συμβαίνει με τις στοιχηματικές ιστοσελίδες. Εντάξει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, κάποιες φορές είναι σωστές. Αλλά, όχι, δεν υπάρχει πιθανότητα».

Στο μεταξύ, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να συνεχίσει στην εθνική Ελλάδας, ο παλαίμαχος μέσος τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία με την ΕΠΟ. «Απλά, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι. Ολοκλήρωσα το συμβόλαιό μου τον περασμένο μήνα και αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επομένως, αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερος να συναντώ ανθρώπους, να αναλύω το ποδόσφαιρο, να συνεχίσω να μαθαίνω. Περιμένοντας. Πάντα μιλώντας για διάφορες πιθανότητες. Όχι προτάσεις, πιθανότητες. Αλλά με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα».

