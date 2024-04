Αθλητικά

AEK: Εγκαινιάστηκε το Μουσείο Ιστορίας της ομάδας (εικόνες)

Ο θρύλος της ΑΕΚ, Θωμάς Μαύρος έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων, σε μια συγκινητική τελετή που παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Η ΑΕΚ γιορτάζει μια ακόμα ιστορική στιγμή με τα εγκαίνια του Μουσείου της στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Αιώνιος Πρεσβευτής της ΑΕΚ, Θωμάς Μαύρος έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων, σε μια συγκινητική τελετή που παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ τονίζει τη σημασία αυτής της στιγμής, μετά τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του συλλόγου τους. Επίσης, τονίζει ότι μετά τα εγκαίνια του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού, η OPAP ARENA «Αγιά Σοφιά» καθίσταται ένα ολοκληρωμένο Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού.

