Δανία: Εκκένωση του αεροδρομίου μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε σε αεροδρόμιο της Δανίας μετά από απειλή για βόμβα. Ένας άνδρας συνελήφθη.

Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα στη Δανία σε σχέση με απειλή για βόμβα στο Αεροδρόμιο Μπιλούντ, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται στην κεντροδυτική Δανία, εκκενώθηκε και εξακολουθεί να είναι κλειστό μετά την απειλή.

"Η εκκένωση προχώρησε ήρεμα και όπως αναμενόταν, με τους ταξιδιώτες να ακολουθούν τις οδηγίες μας", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο αστυνομικός επιθεωρητής Μίκαελ Βάις.

Οι έρευνες για το συμβάν συνεχίζονται, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας πως δεν είναι σαφές πότε θα ξανανοίξει το αεροδρόμιο.

