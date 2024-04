Πολιτική

Ευρωεκλογές - Σπαρτιάτες: Η ΝΔ κατέθεσε υπόμνημα στον Άρειο Πάγο και ζητά τον αποκλεισμό τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να αποκλεισθεί η ανακήρυξη του συνδυασμού, καθώς η πραγματική ηγεσία του κόμματος ασκείται από τον Κασιδιάρη, αναφέρει η Νέα Δημοκρατία.

-

Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα το υπόμνημά της στον Άρειο Πάγο κατά της συμμετοχής των Σπαρτιατών στις Eυρωεκλογές.

Με το υπομνημα υτό, ζητεί τον αποκλεισμό του κόμματος των Σπαρτιατών από την εκλογική διαδικασία, επικαλούμενη το νόμο για την «πραγματική ηγεσία» των κομμάτων, καθως όπως υποστηρίζεται, ασκείται από τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την Παρασκευή υπόμνημα στον Άρειο Πάγο με το οποίο ζητά με τη σειρά του να αποκλειστούν οι Σπαρτιάτες από τις ευρωεκλογές.

Το υπόμνημα που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία:

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς - Κατάρρευση κτηρίου: προφυλακιστέος ο εργολάβος

Σαραντάπορο - Βασιλική Πλεξίδα: Φόρος τιμής για τα 7 χρόνια από την πτώση του ελικοπτέρου (εικόνες)

Πειραιάς - Κατάρρευση κτηρίου: θρήνος στο “τελευταίο αντίο” για τον αστυνομικό (εικόνες)