Barcelona Open - Τσιτσιπάς: ανατροπή και πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα

Μία μεγάλη νίκη που που χάρισε το εισιτήριο για τον τελικό πέτυκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Βαρκελώνη.

Ολοταχώς για τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του οδεύει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά το τρόπαιο του Μόντε Κάρλο Masters, ο Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του Barcelona Open (ATP 500) μετά τη σημερινή του νίκη, στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό επί του Ντούσαν Λάγιοβιτς με 2-1 και μάλιστα, με ανατροπή (5-7, 6-4, 6-2).

Ετσι την Κυριακή (22/4) απέναντι στον Κάσπερ Ρούουντ, ο 25χρονος Έλληνας πρωταθλητής θα επιδιώξει να κατακτήσει τον τίτλο στην πρωτεύουσα της Καταλονίας και να κάνει το 2Χ2 απέναντι στο Νορβηγό, τον οποίο νίκησε πρόσφατα και στον τελικό του Μόντε Κάσρλο.

