Κοινωνία

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων.

-

(εικόνα αρχείου)

Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (21/4) στα Εξάρχεια, κατά τα οποία, μια διμοιρία των ΜΑΤ δέχτηκε επίθεση με μολότοφ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 όταν ομάδα 30 ατόμων κατευθύνθηκε από την Διδότου, προς τη διμοιρία των ΜΑΤ που βρίσκεται στη Χαριλάου Τρικούπη.

Η ομάδα επιτέηθηκε στα ΜΑΤ με περίπου 10 βόμβες μολότοφ και πέτρες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Δεν έγινε καμιά προσαγωγή ή σύλληψη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιαπωνία: συντριβή στρατιωτικών ελικοπτέρων

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Κυριακή

Εορτολόγιο - 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα