Γκύζη: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη τζαμαρία της εισόδου. Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από κλήση για έκρηξη σε πολυκατοικία στο Γκύζη.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 02:30 άγνωστοι τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας, που στεγάζονται δικηγορικά γραφεία, στη συμβολή της οδού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου με την λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο οποίος εξερράγη λίγα λεπτά αργότερα.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να προκληθούν υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισε και περισυνέλλεξε ένα λιωμένο μπουκάλι, εύφλεκτο υλικό και προσάναμα.

Νωρίτερα, επεισόδια σημειώθηκαν στα Εξάρχεια, κατά τα οποία, μια διμοιρία των ΜΑΤ δέχτηκε επίθεση με μολότοφ.





