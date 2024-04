Πολιτική

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η εμμονή της Νέας Αριστεράς με τον Κασσελάκη έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο

«Πυρά» κατά της Νέας Αριστεράς εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για «εμμονή» στελεχών με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Άνευ προηγούμενου «εμμονή με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο του» καταλογίζουν πηγές της Κουμουνδούρου στη Νέα Αριστερά.

Ειδικότερα αναφέρουν: «η κυρία Αχτσιόγλου παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη και για μια ακόμη φορά περιορίστηκε στο να κάνει ‘αντιπολίτευση' στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και στον Πρόεδρο του Στέφανο Κασσελάκη χρησιμοποιώντας το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας στην οποία… ξέχασε να αναφερθεί μέχρι και την επισήμανση της ‘αφηρημάδας' της από τους δημοσιογράφους. Την ίδια στιγμή ο κ. Χαρίτσης δίνει συνέντευξη στην Καθημερινή όπου ο τίτλος και το περιεχόμενο επικεντρώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Αλήθεια δεν έχουν να πουν κάτι για το κόμμα τους και για το τι πρεσβεύει;», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι «η εμμονή τους με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρόεδρο του έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο». Αναφέρουν ακόμη ότι «την ίδια στιγμή γίνεται πλέον φανερή και η πρόθεση, αλλά και η επιδίωξη τους να στηρίξουν μια παραπαίουσα και διεφθαρμένη κυβέρνηση» και σχολιάζουν: «Ευελπιστούμε να τους καλωσόρισαν στο άρμα Μητσοτάκη με …τιμές. Μην πάει χαμένος τόσος κόπος».

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Οι εμμονές ταιριάζουν στους ψευδοθαυματοποιούς

«Οι εμμονές ταιριάζουν στους ψευδοθαυματοποιούς», απαντούν πηγές της Νέας Αριστεράς στο σχόλιο πηγών του ΣΥΡΙΖΑ περί εμμονής της Νέας Αριστεράς με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον πρόεδρό του.

«Ευτυχώς κάποιοι έχουν ιστορία και πεπραγμένα στους κοινωνικούς αγώνες απέναντι στη Δεξιά και τον κ. Μητσοτάκη, εν αντιθέσει με κάποιους άλλους που υπηρέτησαν πίστα τη δεξιά ιδεολογία και την ιδιοτέλειά τους και συνεχίζουν να το κάνουν», αναφέρουν οι ίδιες πηγές της Νέας Αριστεράς.

ΣΥΡΙΖΑ; Ο Ανδρουλάκης έδειξε για ακόμη τον πανικό του

«Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχίζει να μιλάει μονότονα και βαρετά με τους ίδιους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Πρόεδρο του», αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, με αφορμή συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ.

Σχολιάζουν ότι «σήμερα έδειξε για μια ακόμη φορά τον πανικό του και κατέφυγε στη γνωστή μέθοδο της λασπολογίας, ψάχνοντας ‘σωσίβιο' για τη διαφαινόμενη αποτυχία στις προσεχείς ευρωεκλογές» και ότι «έφτασε μάλιστα σε σημείο να προσβάλει ακόμη και τους προοδευτικούς ψηφοφόρους διερωτώμενος αν προτιμούν διασκεδαστές».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «επισημαίνουν» προς τον κ. Ανδρουλάκη ότι «ελάχιστοι πλέον τον ακούν ακόμη και από το εσωτερικό του ίδιου του ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Στέφανος Κασσελάκης κάνουν ουσιαστική αντιπολίτευση στη δεξιά του κ. Μητσοτάκη». «Έκαστος εφ 'ω ετάχθη», αναφέρουν καταληκτικά.