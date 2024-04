Υγεία - Περιβάλλον

Κως - Θάνατος βρέφους: Ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, μώλωπες και εκδορές βρέθηκαν στο σώμα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γονείς του βρέφους, προσήχθησαν και κρατούνται από τις αρχές. Ο πατέρας έχει απασχολήσει τις αρχές για το αδίκημα της πορνογραφίας.

-

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος βρέφους 13 μηνών στην Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 19:45 το βράδυ του Σαββάτου 20 Απριλίου, η μητέρα του βρέφους, ενώ βρισκόταν στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας που διαμένει, διαπίστωσε πως η κόρη της είχε χάσει τις αισθήσεις της. Αρχικά προσπάθησε να την συνεφέρει φωνάζοντάς της. Οι υπόλοιποι ένοικοι που άκουσαν τις φωνές της έτρεξαν να την βοηθήσουν.

Στις 20:15 η μητέρα κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ ένοικος της πολυκατοικία παρείχε πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Στις 20:25 κατέφθασαν οι διασώστες οι οποίοι διαπίστωσαν πως το βρέφος δεν ανέπνεε, οπότε και προσπάθησαν να το συνεφέρουν.

Στις 20:32, το ασθενοφόρο έφτασε στο Γενικό Νοσοκομείω της Κω και το βρέφος παραδόθηκε στου γιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν την παρουσία άπεπτων τροφών στο αναπνευστικό του σύστημα, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το μωρό να μην μπορεί να αναπνεύσει.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, στις 20:45 το βρέφος έφυγε από την ζωή.

Οι γιατροί παρατήρησαν ότι το βρέφος έφερε εκδορές και γενικευμένες εκχυμώσεις σε διάφορα μέρη του σώματος ενώ παρατήρησαν και σημάδια που μπορεί να σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση. Αστυνομικοί που ήλεγξαν την σωρό επιβεβαίωσαν τα παραπάνω.

Τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας του βρέφους -ο οποίος δεν είναι ο αναγνωρισμένος γονιός και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για πορνογραφία- προσήχθησαν και κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Όταν ρωτήθηκαν, δήλωσαν πως τα τραύματα που έφερε το βρέφος προέρχονται από χτυπήματα τα οποία είχε δεχθεί από τον δίχρονο αδερφό της, ενώ δήλωσαν άγνοια σχετικά με τα σημάδια που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν σεξουαλική κακοποίηση.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του μωρού αναμένεται να ρίξει η νεκροψία της σωρού, ενώ η προανάκριση και η αυτοψία στην κατοικία του βρέφους αναμένεται να εξακριβώσει τυχόν διαπραχθέντα αδικήματα και να ταυτοποιήση τους δράστες.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: “Φρένο” στο TikTok από την Βουλή των Αντιπροσώπων

Γκύζη: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς