Επέτειος Δικτατορίας – Μητσοτάκης: Νέοι εχθροί της Δημοκρατίας είναι τα ψέματα και η δημαγωγία

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός για τον τρόπο με τον οποίοα οι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζουν την ιστροική μνήμη.

Στην πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσει υπόμνημα κατά της συμμετοχής του κόμματος «Σπαρτιάτες» στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, αλλά και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις υπέρ της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών αναφέρεται εμμέσως πλην σαφώς ο πρωθυπουργός, σe μήνυμά του για τη συμπλήρωση 57 χρόνων από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών του 1967.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Πενήντα επτά χρόνια από το χουντικό πραξικόπημα και 50 χρόνια από την επιστροφή της Δημοκρατίας στη χώρα, η εμπειρία του χθες τροφοδοτεί τις επιλογές του αύριο. Θυμόμαστε την τυραννία της δικτατορίας. Τιμούμε τους αγωνιστές της αντίστασης. Και δίνουμε συνέχεια στις κατακτήσεις της ελευθερίας και του κοινοβουλευτισμού.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες υποδέχονται την φετινή επέτειο με ευθύνη, ωριμότητα και αποφασιστικότητα. Προστατεύοντας τη Δημοκρατία από τους νέους εχθρούς της, που την πολιορκούν με ψέματα και με δημαγωγία. Ξεπερνώντας τις αδυναμίες της Μεταπολίτευσης. Βηματίζοντας σταθερά στον δρόμο της Ευρώπης και της προόδου.

Στις μέρες μας, απαντάμε στο παρελθόν με έργο και αποτέλεσμα στα στοιχήματα της εποχής. Με αναχώματα στην παγκόσμια ακρίβεια. Μόνιμες αυξήσεις στο εισόδημα. Θωράκιση της πατρίδας. Ισχυρή εθνική φωνή στο εξωτερικό. Και διαρκή προσπάθεια για μία καλύτερη καθημερινότητα στην Υγεία, στην Παιδεία και στο Κράτος μας.

Προχωρούμε με σιγουριά ώστε γρήγορα να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στην Ευρώπη»!

