Βόρεια Ελλάδα – Ναρκωτικά: Συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων (εικόνες)

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη των κατηγορουμένων. Ποιοι άλλοι συνελήφθησαν εκτός των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως και 19.04 σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Δράμας και Ορεστιάδας 6 άτομα, εκ των οποίων 5 Έλληνες και 1 μετανάστης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν τέσσερις ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ουσιών τοξικοεξάρτησης.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, την 17.04 το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν 3 ανήλικους Έλληνες κατηγορούμενους για διακίνηση τοξικών ουσιών και 6 Έλληνες – γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των νέων, οι ανωτέρω αστυνομικοί με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης τοξικών ουσιών «Jack» της ίδιας Υπηρεσίας, εντόπισαν στην κατοχή των 3 ανηλίκων και στην κατοικία του ενός εξ αυτών, και κατάσχεσαν, συνολικά εννέα νάιλον συσκευασίες και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 33,51 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, έναν μεταλλικό θρυμματιστή και τρία κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, σε τρεις ακόμα περιπτώσεις κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας και του Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδας πραγματοποίησαν ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν αντίστοιχα 1 Έλληνα στην Αλεξανδρούπολη, 1 μετανάστη σε περιοχή της Δράμας και 1 Έλληνα στην Εθνική Οδό Ορμενίου – Αρδανίου, διότι βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, σε μία αποθήκη και στην κατοχή των δραστών, κατά περίπτωση, ποσότητα κοκαΐνης βάρους 8,86 γραμμαρίων και ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 10,65 γραμμαρίων.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενήργησαν οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας και το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.

