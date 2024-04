Κοινωνία

Φωτιά στην Ριζούπολη: Σύλληψη για το διαμέρισμα που λαμπάδιασε

Μία ημέρα μετά την φωτιά που κατέστρεψε πολλά διαμερίσματα, οι Αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα.

Ένας άνδρας συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, για τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Ριζούπολη το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι Αρχές αναζητούσαν από χθες τον άνδρα, ο οποίος συνελήφθη τελικά την Κυριακή για τη φωτιά στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Ριζούπολη και την Τετάρτη θα οδηγηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με καταγγελίες ο άνδρας είχε απειλήσει τους υπόλοιπους ενοίκους ότι θα έβαζε φωτιά στο διαμέρισμα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (20/04/2024) στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και άμεσα οι φλόγες και οι καπνοί έζωσαν όλο το κτίριο, ενώ οι ένοικοι από τα υπόλοιπα διαμερίσματα δεν κατάφεραν να βγουν στο δρόμο και έξι άτομα εγκλωβίστηκαν στα πίσω μπαλκόνια περιμένοντας την πυροσβεστική.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν σωτήρια για τους εγκλωβισμένους καθώς μεταφέρθηκαν με κλιμακοφόρα οχήματα σε ασφαλές σημείο. Τους χορηγήθηκε οξυγόνο από διασώστες και πέντε άτομα -ανάμεσά τους και ένα παιδί- μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, καθώς είχαν εισπνεύσει καπνούς.

