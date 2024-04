Κόσμος

Μεταναστευτικό - Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος είναι “στα όρια της”

"Κώδωνα κινδύνου" κρούει ο Πρόεδρος της Κύπρου. Αίσθηση προκαλεί το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας που είναι ποαράτυποι μετανάστες.

«Είμαστε στα όριά μας». Με τη χαρακτηριστική αυτή φράση ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καταδεικνύει τον επείγοντα χαρακτήρα της επίλυσης του μεταναστευτικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Μεγαλόνησος.

Μιλώντας στο Δίκτυο Συντακτών Γερμανίας, σημειώνει ότι αυτή τη στιγμή το 7% το πληθυσμού της Κύπρου είναι μετανάστες.

Ερωτηθείς για το εάν αν η Κύπρος έχει φτάσει στα όριά της σε ό,τι αφορά την υποδοχή προσφύγων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δηλώνει: «Αρκετά. Δεν είμαστε σε θέση να δεχτούμε άλλους Σύρους πρόσφυγες. Είμαστε στα όριά μας και δεν μπορούμε πλέον να διαχειριστούμε αυτή τη ροή προσφύγων. Για αυτό ζήτησα από την ΕΕ βοήθεια και αποφάσισα να αναστείλω την εξέταση νέων αιτήσεων ασύλου. Για εμάς είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Δεν είμαστε πλέον σε θέση να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση».

Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, «είναι ένα πραγματικά σημαντικό θέμα, διότι τους τελευταίους δύο, τρεις μήνες φτάνουν σχεδόν καθημερινά Σύροι από τον Λίβανο στην Κύπρο. Αλλά είμαστε νησιωτική χώρα και οι άνθρωποι παραμένουν στην Κύπρο, σημειώνει και προσθέτει ότι υπάρχει μεν συνεργασία σε διμερές επίπεδο με τον Λίβανο, ώστε να σταματήσουν ατές οι ροές.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξηγεί πως η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και στον τομέα της μετανάστευσης.

Εκφράζει δε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στις 2 Μαΐου πρόκειται να μεταβεί μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στον Λίβανο, όπου θα ανακοινώσουν -με πρωτοβουλία της Κύπρου- συγκεκριμένη δέσμη οικονομικών μέτρων της ΕΕ, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη των θεσμών του Λιβάνου, για παράδειγμα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, που συνιστούν παράγοντα σταθερότητας.



«Είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, και ο Λίβανος και η ΕΕ πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, προκειμένου να πετύχει», τονίζει ο κ. Χριστοδουλίδης, διευκρινίζοντας ότι με τη συμφωνία αυτή στόχος είναι να συνδράμει η ΕΕ τον Λίβανο στη διαχείριση της μετανάστευσης, προκειμένου να μην έρχονται άλλοι μετανάστες την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει την ελπίδα ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν θα κλιμακωθεί και τονίζει ότι η Κύπρος, που είναι το κράτος-μέλος της ΕΕ με τη μεγαλύτερη εγγύτητα στην περιοχή, διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ως προς τη χρήση δύο βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο, δηλώνει ότι δεν υπάρχει εκ των προτέρων πληροφόρηση ότι οι Βρετανοί θα τις χρησιμοποιήσουν, και ξεκαθαρίζει ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο σε στρατιωτικές ενέργειες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προαναγγέλλει, εξάλλου, ότι ο θαλάσσιος διάδρομος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «μπορεί πολύ σύντομα να επανεκκινήσει», καθώς θα διατεθεί το προσωρινό λιμάνι στη Γάζα, που αποτελεί κατασκευή του αμερικανικού στρατού.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σχολιάζει περαιτέρω, ότι παρά το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή γειτνιάζει με την ΕΕ, «δεν έχουμε ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση» και δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την έως τώρα ενασχόληση της ΕΕ με το ζήτημα, τονίζοντας ότι θα πρέπει η Ένωση να διαδραματίσει πολύ πιο σημαντικό ρόλο τόσο στην αποκλιμάκωση της κρίσης όσο και στις διαπραγματεύσεις για τη λύση των δύο κρατών.

Επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει επικεντρωθεί πολύ στην Ουκρανία, κάτι που και ο ίδιος στηρίζει απόλυτα, αλλά αν θέλει να παίζει ηγετικό ρόλο σε θέματα γεωπολιτικής, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο ή τρεις κρίσεις.

