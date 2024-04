Κόσμος

Λίβανος: Το Ισραήλ καταγγέλλει κατάρριψη drone του από τη Χεζμπολάχ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η φέρουσα ικανότητα του drone σε πυρά. Τι δήλωσαν οι πλευρές των IDF και της Χεζμπολάχ για το συμβάν.

-

«Ισραηλινό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα καταρρίφθηκε στον Λίβανο το βράδυ την Κυριακή», επιβεβαίωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

«Το drone χτυπήθηκε από πύραυλο επιφανείας-αέρος ενώ επιχειρούσε στον λιβανικό εναέριο χώρο», εξήγησαν μέσω Telegram. «Αναγκάστηκε να προσεδαφιστεί στη λιβανική επικράτεια», πρόσθεσαν. «Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν κατόπιν το σημείο από όπου εκτοξεύτηκε ο πύραυλος», κατά την ίδια πηγή.

«Το drone καταρρίφθηκε ενώ πετούσε πάνω από την Αλ Αϊσίγια κι εξαπέλυε επιθέσεις εναντίον του λαού μας», ανακοίνωσε την Κυριακή η Χεζμπολάχ, λιβανική παράταξη προσκείμενη στο Ιράν και σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς.

Πάντα κατά τη Χεζμπολάχ, το UAV που καταρρίφθηκε ήταν τύπου Hermes 450. Πρόκειται για αεροσκάφος το οποίο δύναται να φέρει οπλισμό διαφόρων ειδών, και το οποίο κατασκευάζει η Elbit Systems.

Την Κυριακή ξέσπασαν νέες ανταλλαγές πυρών στα σύνορα, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει πως επλήγη δυο φορές το χωριό Ρος Χανικρά, στο βόρειο Ισραήλ. «Τα πυρά ανταποδόθηκαν και ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν υποδομές των τρομοκρατών» στον νότιο Λίβανο, τόνισε.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι στην πράξη καθημερινές για πάνω από έξι μήνες. Στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί πάνω από 370 άνθρωποι, ανάμεσά τους περισσότεροι από 240 μαχητές της Χεζμπολάχ και άλλων οργανώσεων, καθώς και τουλάχιστον 68 άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς. Στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 18 άνθρωποι —δέκα στρατιωτικοί, οκτώ πολίτες—, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα

Εορτολόγιο - 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Το “Καλάθι του Πάσχα” και των “Νονών” κάνουν σήμερα πρεμιέρα - Τι περιέχουν