Κορωπί: Καβγάς σε σχολείο “έστειλε” ανήλικο στο νοσοκομείο

Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτήν τη φορά στο προαύλιο του σχολείου τους.

Περιστατικό άγριας ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρα στο προαύλιο του 2ου Λυκείου Κορωπίου.

Δύο μαθητές, ένας Έλληνας κι ένας Αλβανός, πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό του πρώτου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε, προληπτικά, στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ενώ ο 16χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε ένα μαχαίρι.

