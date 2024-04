Κοινωνία

Ωρωπός - Μαχαίρωμα ανηλίκου: Συνελήφθησαν 15χρονος και ο πατέρας του

Αιματηρό ήταν το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτήν τη φορά στον Ωρωπό.

Συνελήφθη χθες στον Ωρωπό ένας 15χρονος από την Αλβανία που τραυμάτισε με μαχαίρι συνομήλικο του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε γήπεδο εντός του ΕΠΑΛ Ωρωπού, όπου μετά από διαπληκτισμό ο 15χρονος επιτέθηκε στον άλλο ανήλικο με αναδιπλούμενο μαχαίρι τραυματίζοντας στο αριστερό μπράτσο.

Την ώρα του περιστατικού περνούσε από το σημείο ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον 15χρονο, ενώ στη συνέχεια κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ενημέρωσε σχετικά το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 15χρονο δράστη ενώ παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

