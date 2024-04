Υγεία - Περιβάλλον

Δημήτρης Κόκοτας: Ξεκίνησε σταδιακά η προσπάθεια αφύπνισης του

Τι αναφέρουν πληροφορίες της εκπομπής "Το Πρωινό" για την κατάταση της υγείας του τραγουδιστή

Ξεκίνησε η διαδικασία αποσωλήνωσης του Δημήτρη Κόκοτα για τρίτη φορά.

Σύμφωνα με πληροφορίεςαπό το "Πρωινό", αυτήν την ώρα, οι γιατροί κάνουν προσπάθειες αφύπνισης του Δημήτρη Κόκοτα.

«Η συγκεκριμένη διαδικασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, με όλη την απαραίτητη προσοχή και λεπτότητα. Γίνεται μία σταδιακή προσπάθεια αφύπνισής του ώστε τα αμέσως τα επόμενα 24ωρα να έχουμε μία εικόνα για τη γενικότερη κατάστασή του» είπε ο δημοσιογράφος της εκπομπής.

Ο τραγουδιστής κατά την διάρκεια των προβών του για τηλεοπτικό σόου τραγουδιού, ένιωσε μία έντονη αδιαθεσία και ζήτησε από την εταιρεία παραγωγής να σταματήσουν την πρόβα.

Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται έκτοτε σε ΜΕΘ, με τους γιατρούς του και τους οικείους του να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

